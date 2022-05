Enaip Grugliasco propone nuovo corso gratuito triennale per diventare estetisti

Le lezioni si divideranno tra ore di aula per le materie teoriche e ore di laboratorio per approfondire la parte pratica. Durante il corso allievi/e impareranno a conoscere i prodotti di bellezza, a fare il check-up e l’analisi estetica della pelle dei clienti; a fare depilazione ed epilazione, massaggi, pedicure, manicure e trucco professionale.

Al terzo anno è previsto anche uno stage di 300 ore in saloni e centri estetici. Una volta conseguita la Qualifica Professionale è possibile iniziare a lavorare con contratti di apprendistato oppure continuare a studiare per ottenere l’abilitazione per l’esercizio della professione autonoma.

"Si tratta di una proposta formativa molto interessante – spiega la Direttrice Monica Costanzo – che risponde a un reale bisogno del territorio. In 3 anni chi sceglierà questo corso potrà crescere a livello sia umano che professionale, grazie a un piano di studi che spazia da materie di cultura generale (italiano, matematica, inglese), a materie tecniche (tricologia, chimica), a tante ore di laboratorio pratico con docenti esperti del settore. Il tutto in spazi nuovissimi, che saranno inaugurati a breve, e con il supporto costante di un tutor che li seguirà per tutto il triennio, compreso lo stage in azienda".