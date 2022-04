Turismo Torino e Provincia, l'assemblea dei soci approva il bilancio

Si è tenuta oggi, venerdì 29 aprile, con la presenza dell’80,3% degli aventi diritto, la 28esima Assemblea Soci di Turismo Torino e Provincia - che annovera 82 soci tra pubblici e privati - presieduta dal Presidente Maurizio Vitale.

Nel corso dell’Assemblea è stata approvata all’unanimità l'attività svolta nell'anno 2021 ed il relativo bilancio di esercizio e, nonostante lo scenario caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive, si registra un risultato positivo di gestione in crescita del 29%.

Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia: "Turismo Torino e Provincia ha rispettato integralmente gli impegni assunti registrando un risultato di gestione brillantemente in crescita del 29%. Per l’esercizio 2022, nonostante la coda pandemica e la grave incertezza causata dalla guerra, stimiamo una ulteriore crescita del 20% a superare i valori pre-pandemici. Obiettivo ambizioso il Tourism New Deal”.

Il 2021 è stato un anno intenso, caratterizzato dalla profonda incidenza della pandemia e dalle conseguenti misure restrittive che, a più riprese, hanno inciso sulla gestione. Ciononostante Turismo Torino e Provincia ha saputo rispettare integralmente gli impegni assunti e dopo aver consolidato i risultati gestionali della 2^ metà del 2021 ha riacceso una frequente interlocuzione con gli stakeholder e le istituzioni, riattivato la presenza sui territori nelle numerosissime attività progettate o realizzate a supporto delle risorse turistiche provinciali e ri-orientato il modello di business.

Ha infatti saputo gestire, da un lato, un ricco piano di attività tra le quali la definizione del Welcome Tour Ivrea che ha fatto da apripista per la progettazione del medesimo format a Pinerolo e Moncalieri – inaugurati rispettivamente il 9 e 16 aprile - , l’intensa azione di Media Relation fisica e digitale, l’acquisizione di prestigiosi congressi (41° EHP Congress 2023 – Euroheat & Power 400 delegati internazionali 22/24 maggio 2023, EAS Congress – European Aligner Society 700 delegati internazionali 11/13 maggio 2023, 17° Congresso Nazionale AIUC – Associazione Ulcere Cutanee 1.000 delegati ottobre 2023) e lo sviluppo del prodotto Extra Vermuth; e dall’altro le partite straordinarie tra le quali si sono distinte le Nitto ATP Finals, la campagna promozionale RyanAir, l’accordo di co-marketing con Trenitalia e la vittoriosa candidatura a Eurovision Song Contest.

Resta imperativa la sfida del Tourism New Deal: per un verso consolidando la Governance Fisica, affinché Turismo Torino e Provincia estenda il numero di propri soci tra i più qualificati stakeholder economici del territorio e sia dotato degli strumenti per operare efficacemente, e per l’altro la Governance Digitale: la costruzione di una Piattaforma intelligente, volta a profilare e orientare il visitatore verso una esperienza sartoriale e sostenibile, a promuovere la destinazione ed abilitare la commercializzazione in tempo reale dei beni e servizi delle risorse turistiche, allineando cosi la ricca offerta del ns territorio alla domanda.