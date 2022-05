Le VPN, o reti private virtuali, sono servizi che ti consentono di accedere in modo sicuro a Internet da qualsiasi luogo e possono essere utilizzati per proteggere la tua privacy e sicurezza, nonché per lo streaming di contenuti da qualsiasi parte del mondo.

Oggigiorno, internet è ancora un luogo piuttosto pericoloso che tratta anche i nostri dati personali, come messaggi privati, password e informazioni finanziarie. Di seguito, scoprirai gli svantaggi dell'utilizzo di una VPN e il perché una VPN sia uno dei modi migliori e più veloci per rimanere al sicuro online e mantenere la tua navigazione privata e protetta.

Vantaggi e svantaggi di una VPN

A nostro avviso, i vantaggi delle VPN superano di gran lunga i loro svantaggi, poiché molti inconvenienti possono essere facilmente annullati scegliendo il fornitore giusto. Tutto ha i suoi vantaggi e svantaggi e le VPN non sono escluse da questo ragionamento.

Attraverso una VPN, puoi accedere a qualsiasi contenuto desideri ovunque ti trovi e la maggior parte dei provider di servizi oggi estende questa copertura al traffico che ha origine anche attraverso il tuo dispositivo mobile. Tradotto, puoi navigare in sicurezza anche quando non sei a casa e sei in giro con il tuo smartphone.

La modifica del tuo IP può aiutarti a evitare discriminazioni sui prezzi, poiché i prezzi nei negozi online a volte dipendono dal paese in cui ti trovi. Non lo sapevi? Questa pratica viene spesso utilizzata per i voli oppure per le tariffe di alberghi. Potresti stupirti di vedere prezzi completamente diversi modificarsi da regione in regione.

Ci sono molti contenuti online a cui puoi accedere solo da una determinata regione, che include servizi come Netflix. Molte entità stanno cercando di ottenere i tuoi dati personali, che vanno dai fornitori di servizi Internet (ISP) ai siti di shopping online.

Perché una VPN reindirizza e crittografa la tua connessione a Internet tramite il server VPN, la tua velocità di connessione potrebbe diminuire leggermente. Tuttavia, rimane comunque un ottimo strumento per proteggere la tua navigazione online il cui rischio è particolarmente alto se utilizzi una rete Wi-Fi pubblica non protetta, che è un terreno fertile per gli hacker.

Poiché gli utenti VPN condividono un server, il che può essere particolarmente vero quando stai guardando le tue serie TV preferite su Netflix , il rallentamento potrebbe comportare dei problemi. Inoltre, poiché la VPN può essere utilizzata dai governi per aggirare la censura, lo strumento è reso illegale in alcuni paesi.

Infine, mentre l'utilizzo di una VPN può portare a una leggera riduzione della velocità di connessione a Internet, questa riduzione di solito è impercettibile quando si sceglie una buona VPN. La maggior parte dei servizi VPN non rallenta troppo internet e le velocità continua a rimanere costante per garantirti la migliore esperienza possibile attraverso uno di questi strumenti.

Conclusioni

Adesso che sai quali sono i pro e i contro di una VPN, sarà tua la scelta di utilizzarla per navigare su internet e proteggerti durante i tuoi momenti online. Cosa farai?