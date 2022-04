Morirono lavorando al traforo del Frejus: a Porta Nuova una lapide in memoria degli operai

Trova casa nella stazione di Torino Porta Nuova la lapide in memoria dei caduti sul lavoro durante lo scavo del tunnel ferroviario del Fréjus concluso nel 1871, promossa da TELT - promotore pubblico per la realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione , Genio Civile, Rete Ferroviaria Italiana e Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani in occasione dei 150 anni del traforo.