I 5 più grandi difetti di sicurezza di WhatsApp

Probabilmente vi sarete imbattuti con varie persone che si lamentano delle minacce che ci sono con l'uso di WhatsApp. Una delle più comuni è lo spionaggio, e il suo problema è che si verifica principalmente in modalità stealth. Infatti, abbiamo anche noi un articolo sulle app per spiare WhatsApp gratis . Pertanto, è necessario imparare di più su diverse soluzioni di spionaggio Whatsapp e vari altri argomenti rilevanti. La guida qui sotto dovrebbe aiutare

I più grandi problemi di sicurezza di WhatsApp

Ci sono vari grandi problemi di sicurezza di WhatsApp di cui dovresti essere consapevole. Infatti, alcuni sono stati riportati dai giornalisti di Reuters . Ecco alcuni dei maggiori.

Whatsapp Web Malware

Include un'enorme base di utenti che rende i vostri dispositivi soggetto a problemi come i criminali informatici. Whatsapp ha una funzione che permette agli utenti di accedere ai loro dispositivi attraverso un'interfaccia web. Tuttavia, i malintenzionati hanno raggiunto questa tecnologia e hanno sviluppato un modo ingegnoso per truffare le persone. Si tratta dell'uso di malware, che si spacciano per pagine web di WhatsApp, ma hanno il solo scopo di rubare i vostri dati.

Messaggi non criptati

I messaggi che condividi su Whatsapp hanno un sistema di crittografia specializzato. Aiuta a salvaguardare le vostre chat da accessi illegali. Tuttavia, la funzione non si applica ai backup di WhatsApp che fai in linea. Un individuo che può accedere ai vostri dati di backup può facilmente caricarli e usarli per scopi malevoli.

Condivisione dei dati su Facebook

Facebook è stato soggetto a critiche d'uso negli ultimi anni, e i compromessi nella condivisione dei dati sono un tipico esempio. Un buon esempio potrebbe essere la funzione di condivisione dei dati che Facebook ha recentemente svelato. Secondo la politica, Facebook può ottenere un facile accesso alle informazioni che avete su WhatsApp. E, un tale problema di sicurezza dei messaggi WhatsApp rende i vostri dati soggetti ad accesso illegale.

5 vulnerabilità di WhatsApp

Ci sono cinque vulnerabilità critiche di WhatsApp che dovreste considerare. Un report fatto da CNN Business ha notato uno che potrebbe rendere i vostri telefoni scoperti di protezione dagli hacker. Alcune delle maggiori sono:

Come uno dei principali problemi di privacy di WhatsApp, CVE-2020-1886 coinvolge un problema di flusso di buffer nella versione Android di Whatsapp. Il problema si applica specificamente alle versioni di WhatsApp uscite prima della V2.20.11. Il modo principale in cui si può innescare questo errore è ricevendo o rispondendo a videochiamate basate su malware.

L'errore ha compromesso la versione del client desktop di Whatsapp, che ha coinvolto le versioni V0.3.4932 e precedenti. Ha coinvolto una minaccia specializzata integrata in un problema di vulnerabilità di esecuzione di codice remoto. Il problema potrebbe alla fine far sì che il codice sorgente si faccia strada nel sistema di sicurezza, portando così all'accesso illegale ai dati.

Un altro comune difetto di sicurezza di WhatsApp che ha colpito gli utenti Android. Questo diffetto è come l’errore notato in un articolo di CNET . L'errore comportava l'attivazione di una ricevuta malevola, che si presentava sotto forma di un messaggio adesivo malevolo. L'obiettivo del messaggio adesivo era quello di compromettere il problema di escalation dei privilegi.

La falla di sicurezza si è verificata sia su dispositivi iOS che Android. Ha coinvolto il problema della gestione delle videochiamate, che ha portato ad una grave minaccia di accesso ai dati. In particolare ha portato a compromettere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza sui dispositivi WhatsApp.

Il problema si riferisce ad un problema di stack overflow di sistema che si è verificato sui dispositivi Apple e Android. Ha coinvolto il passaggio di esecuzione di codice arbitrario, che è avvenuto attraverso un messaggio push to talk malevolo. È ancora uno dei motivi per cui whatsapp non è sicuro.

Suggerimenti rapidi per la sicurezza di WhatsApp

Ci sono vari ottimi consigli per la sicurezza di WhatsApp che dovreste considerare, tra cui

- Chattate sempre e rispondete solo ai conoscenti più stretti. Non si sa mai chi potrebbe quando una nuova chat potrebbe portare ad una compromissione dei dati.

- Evitate di condividere l'impostazione di WhatsApp su dispositivi che non possedete. Usate solo i vostri telefoni e i vostri portatili come salvaguardia dai problemi di sicurezza di WhatsApp.

- Non installare mai app di terze parti che non hanno un'eccellente reputazione online. Sì! Alcune app di terze parti sono fantastiche.

Conclusione