Scoprire New York, con il piacere di un volo diretto Malpensa-JFK

Dopo due anni che hanno proposto ostacoli in serie - chiusure totali, limiti, sovraccarico di regole, ancora chiusure - gli Stati Uniti si sono riaperti al turismo e la Grande Mela rientra di diritto tra le destinazioni più gettonate per chi, in questo lasso di tempo, ha sofferto l’impossibilità di fare una delle cose più gratificanti nella vita: viaggiare.

NEW YORK TRA ICONE E NOVITÀ

Il bello di una destinazione come New York sta in un’essenza che poche altre mete possono vantare: The Big Apple sa essere una sorpresa anche alla centesima visita. Chi girovagherà tra le sue strade per la prima volta avrà una sequela di icone - dalla Statua della Libertà, al Rockefeller Center, al Ponte di Brooklyn, a Times Square (impossibile anche solo provare ad azzardare un elenco) - a guidarne la curiosità; chi invece vi ritornerà, potrà lasciarsi andare a un gioco molto curioso e particolare: scoprire, e sorprendersi, di quanto sia cambiata la metropoli negli ultimi tempi.

Dalla ristorazione all’arte, passando per la moda, la sostenibilità, l’inclusività e i trasporti: un nuovo mondo si è aggiunto a una storia già entusiasmante. Anche qui sono possibili solo accenni, da acquolina in bocca però: il Moynihan Train Hall, spettacolare padiglione ferroviario, il Summit, la più recente piattaforma di osservazione di NYC posta sulla sommità del grattacielo One Vanderbilt.ch, la nascita dell’American LGBTQ+ Museum, le mostre inedite al MoMA, i nuovi parchi (Little Island al Pier 55) e le ultime novità in fatto di hotel e ristoranti.

Le porte di questo ambito cielo sono diverse, ma c’è un primus inter pares universalmente riconosciuto: è il John Fitzgerald Kennedy International Airport. Questione di comodità, vista la sua vicinanza al cuore della Mela, ma anche questione di prestigio: volare sul JFK non è come farlo su LaGuardia o Newark.

Per i turisti del Nord Italia - ed è questa un’altra importante novella - che hanno in Malpensa l’hub di riferimento per i viaggi intercontinentali, c’è una compagnia italiana in grado di assicurare un volo diretto bisettimanale con il JFK: si tratta di Neos, vettore che nel 2022 compie vent’anni di attività e dispone della flotta di aerei (15 in tutto gli aeromobili) più giovane d’Europa.

BOEING 787-9 DREAMLINER: IL TOP DI TECNOLOGIA E COMFORT

Con Neos, da Milano Malpensa e verso NYC, si parte il giovedì e la domenica, usufruendo dei Boeing 787-9 Dreamliner, il modello tecnologicamente più avanzato nel mondo dell’aviazione civile, un connubio di tecnologia e design.

Ci si può scordare dei “sacrifici” di una volta sulle lunghe tratte: qui scriviamo di uno standard di comfort completamente diverso. Si parte dall’ampiezza dei sedili e dello spazio fra gli stessi, si prosegue con i finestrini (sì, finestrini: non oblò…) più grandi del 65% rispetto agli altri aerei, nonché regolabili su cinque livelli di luce solare e visibilità e si arriva alla riduzione degli effetti del jet lag, possibile grazie a nuovi sistemi di pressurizzazione e di controllo dell’umidità.

Ma, come ben sanno i frequent flyer, sono anche altri i particolari che fanno la differenza nei voli di più ore, anch’essi presenti a bordo dei 787-9 targati Neos: per esempio la connessione internet Wi-Fi a banda larga (12 Mps) di nuova generazione e un sistema di intrattenimento individuale con pochi limiti e adatto a ogni utente.

La comodità, infine, si misura anche là dove la modernità e le nuove tecnologie si sposano con l’attenzione all’ambiente: Neos, i cui voli operati tramite 787-9 permettono un sensibile miglioramento delle prestazioni ambientali (risparmio del 18% di emissioni per sedile), sta adottando una marcata politica paperless, volta a contrastare l’utilizzo complessivo di carta nei velivoli e nei processi amministrativi. A tale scopo è stata quindi avviata una fase di digitalizzazione totale della documentazione cartacea necessaria ai passeggeri.

INFORMAZIONI E OFFERTE PER IL VOLO NEOS MALPENSA-NEW YORK

Per tutte le informazioni, e per scoprire le migliori offerte, è a disposizione il sito internet ufficiale di Neos, che potete raggiungere cliccando qui.