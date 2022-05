Gare da brivido e icone senza tempo: Automotoretrò sfiora le 60mila presenze

Quasi 60 mila persone hanno varcato i cancelli del Centro Polifunzionale del Lingotto e dell'Oval per scoprire i modelli senza tempo e vedere le gare da brivido di Automotoretrò e Automotoracing organizzato dalla Bea Srl e che come main sponsor ha avuto Sparco e Autostandar.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto in questa edizione. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, siamo riusciti a organizzare una quattro giorni ricca di eventi, a celebrare le icone del passato e a dare voce e spazio ad alcune auto del futuro – ha dichiarato Beppe Gianoglio di Bea Srl organizzatore di AMR – Il ringraziamento va a tutta la squadra di AMR, ai tanti espositori, ai piloti e ai loro team che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. Ora pensiamo al prossimo anno, la quarantesima edizione”.

Tra i modelli e i marchi più ricercati dominano le vetture simbolo del Made in Italy apprezzate dal pubblico soprattutto per il rapporto qualità – prezzo.

Entusiasmo anche sulla pista di gara che ha visto alternarsi evoluzioni da drifting, esibizioni su due ruote come quelle di Uragano Vinci e il Trofeo La Grande Sfida a cui hanno partecipato piloti eccezionali come Tony Cairoli.

Successo anche all'Oval con Expo Tuning che ha visto la partecipazione di numerosi preparatori internazionali, mentre per il concorso Be bETTer indetto dagli stessi organizzatori è stato vinto da Jbrothers con una speciale chevrolet corvette.