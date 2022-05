Rosmarino, salvia, acqua e luce per il palco degli Eurovision Song Contest ispirato ai Giardini Reali

650 persone al lavoro per il palco

Non tutti, come ha più volte ribadito lei, perché "il lavoro dello scenografo è come quello del prestigiatore, non si svelano tutti i trucchi". Montinaro ha partecipato al bando di gara della Rai per realizzare il palco, imponendosi su altro otto studi. Per realizzarlo sono state impiegate "650 persone, per un totale di 92 aziende. Lavorare in armonia non è cosa da poco". Tra i materiali principali "i led e le luci. Abbiamo costruito una macchina scenica gigantesca che rappresenta la luce e l'Italia. Una macchina scenica con tante anime, un sole nero che si anima di luce, al centro c'è il mare, poi una green room per la quale ho voluto piante vere".