Banca Alpi Marittime, il bilancio 2021 chiuso con un utile netto di 7 milioni di euro

"Per il terzo anno, abbiamo dovuto rinunciare al periodico incontro con i nostri soci che sono la prima ricchezza della banca. Nonostante la “distanza” però - dichiara il Presidente, Gianni Cappa - i risultati del Bilancio 2021 sono un riconoscimento dell’attività quotidiana della Banca di ascolto e supporto al territorio, alle famiglie e alle imprese. La nostra caratteristica di essere “Vicini Sempre” ci ha permesso di essere apprezzati in un contesto economico difficile, il 2021 infatti è stato l’anno record in cui sono entrati più di 1.700 nuovi soci ed abbiamo superato quota 16.000. La Banca con l’ottimo risultato raggiunto nell’esercizio consolida un andamento regolare con un’ulteriore costante crescita e rafforzamento patrimoniale. Abbiamo agito in ambito sociale aiutando molti Enti non commerciali e associazioni, e in ambito economico, non facendo mai mancare credito e liquidità alle nostre imprese e alle nostre famiglie, aiutandole a cogliere le opportunità di ripresa che, seppur con fatica, si intravedono. Questa è la strada che il Consiglio di Amministrazione vuole proseguire, perché questa è la nostra missione di banca della comunità che pone al centro del suo operare lo spirito di solidarietà che contraddistingue la Banca di credito cooperativo".