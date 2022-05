Vendere e comprare merce in stock nella provincia di Torino è semplice e conveniente

Il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio è notevolmente cambiato in questi ultimi anni diventando sempre più veloce e competitivo, e avere i magazzini pieni di merce invenduta, fuori stagione o in fine serie è per molte attività un vero problema non solo di spazio, ma anche economico.

Inoltre, a causa di questo particolare periodo storico, sono molte le attività commerciali, grandi e piccole, che hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà e sono state costrette a chiudere o a trasferirsi in locali più piccoli senza sapere come gestire le merci ormai impossibili da vendere anche a prezzi stracciati.

Queste sono situazioni abbastanza comuni a molti imprenditori, che vorrebbero disfarsi delle giacenze, ma non riescono a trovare professionisti preparati, affidabili e soprattutto convenienti a cui affidarsi con serenità.

L’esperienza è fondamentale

Quando ci si trova con merce in eccesso, l’esperienza di chi lavora in questo campo da più di 40 anni diventa assolutamente fondamentale per un servizio affidabile, conveniente e professionale e noi di “Pronto Stocchista” siamo la risposta giusta ad ogni esigenza.

La nostra azienda si occupa di acquistare e vendere articoli d’abbigliamento per uomo, donna e bambino, scarpe, profumi e cosmetici, arredo e oggettistica per la casa, gioielli e orologi, articoli sanitari e per animali, cartoleria, merceria e giocattoli, cercando sempre le migliori opportunità sul mercato.

Ogni articolo in magazzino viene attentamente valutato dai nostri esperti che conoscono il mercato di riferimento e, in seguito ad un sopralluogo in azienda, saldano immediatamente lo stock in contanti, in modo da recuperare al più presto il valore nella merce, senza ulteriori ritardi.

Il nostro principale obiettivo è fornire sempre un servizio di altissima qualità a tutti i nostri clienti, in totale sicurezza e nel più breve tempo possibile.

Una volta in magazzino, si farà un preciso inventario degli articoli invenduti per decidere con quale modalità rivenderli, anche online, e determinare il prezzo da applicare ad ogni singolo prodotto per garantirne il corretto valore e possibilità di trovare nuovi acquirenti.

Una delle migliori modalità per rimettere sul mercato la merce invenduta è l’online, che consente di avere un’ottima visibilità sia da parte di grossisti sia di singoli acquirenti che navigano in rete, proprio alla ricerca di prodotti da acquistare. Il settore dell’e-commerce si è notevolmente sviluppato, soprattutto dal 2020, per la facilità e comodità con cui si possono effettuare acquisti ovunque ci si trovi, ed è sicuramente uno degli iter di vendita più proficui ed apprezzati in tutti i settori, ma soprattutto nel campo dell’abbigliamento e degli accessori moda.

Perché vendere in stock

Molti imprenditori sono ancora convinti che liberarsi delle proprie rimanenze di magazzino attraverso gli stocchisti non sia economicamente vantaggioso, ma in realtà la vera perdita è continuare a tenere in giacenza capi e oggetti che rimarranno invenduti per molto tempo, frenando la possibilità di rinnovarsi e accogliere merce nuova che avrebbe più possibilità di essere venduta in breve tempo.

Il rischio reale è di avere nella propria attività articoli fuori moda che nessun cliente vorrà acquistare, senza sapere come liberarsene. La vendita in stock darà invece la possibilità di liberare spazio per le nuove collezioni di tendenza e avere da subito un guadagno da reinvestire in oggetti sempre nuovi e alla moda che attireranno molti più clienti. L’attività potrà così rinnovarsi ad ogni cambio di stagione e questo genererà nuovi profitti e guadagni, perché è ormai chiaro che le persone hanno una continua sete di novità e solo se trovano qualcosa di nuovo e originale sono disposti a spendere.

Infine, grazie a internet, anche le attività più piccole potranno entrare in contatto, in modo semplice e veloce, con professionisti esperti del settore che potranno supportarle nella scelta dei prodotti e nelle modalità di vendita, con offerte sempre nuove e interessanti.

Prima che il tuo negozio sia sommerso di merce invenduta, affidati alla nostra pluriennale esperienza di vendita in stock e richiedi la consulenza dei nostri esperti per trovare la soluzione più giusta per te e per la tua attività!