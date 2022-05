A Camera, la proiezione del documentario sulle donne del Bauhaus

Il ruolo delle donne del Bauhaus e il loro importante contributo nello sviluppo del potenziale innovativo del design di inizi Novecento: di questo argomento tratta il documentario “The women of Bauhaus” di Susanne Radelhof (Germania, 2019, 45’) che CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con l’Università di Torino nell’ambito del progetto UniVerso - Un osservatorio permanente sulla contemporaneità e Aiace Torino, proietta nel suo Gymnasium giovedì 5 maggio alle ore 18.30, in occasione della mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art New York.