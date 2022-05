Registrazioni figli coppie gay Torino, una modifica al codice civile permetterebbe di superare lo stop

La soluzione per bypassare lo stop potrebbe essere quella di prevedere una deroga esplicita, integrando con un comma l'articolo 254 del Codice Civile. Quest'ultimo disciplina il riconoscimento dei figli. La modifica proposta manterrebbe il divieto della procreazione assistita in Italia per due persone dello stesso sesso, ma consentirebbe il riconoscimento di quelli nati grazie a questa tecnica effettuata all'estero. "Questa - commenta l'assessore alle Politiche Sociale Jacopo Rosatelli - potrebbe essere un'ottima soluzione, un primo passo avanti sulla strada dei diritti".

Le altre strade sono più complesse o comunque non attuabili nel breve periodo. "Il legislatore italiano - aggiunge l'esponente della giunta - potrebbe prevedere un intervento sulla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, rimuovendo il vincolo per persone delle stesso sesso come è già prassi in altri paesi della Eu. Così facendo verrebbe meno l'ostacolo del Tribunale e Corte appello". Matrimoni e convivenze di coppie gay potrebbero così essere equiparate a quelle di un uomo e una donna.

Conticelli (Pd): "Figli coppie gay hanno due genitori"