A Torino 83 bimbi all'anagrafe come figli di coppie gay, Lo Russo: "Vanno tutelati". FdI contraria

"Servono soluzioni legislative"

Ed il sindaco è tornato a ribadire l'importanza che il Parlamento legiferi sul tema. " La materia - chiarisce il primo cittadino - deve essere affrontata in modo omogeneo dal legislatore, e non può essere lasciata alla discrezionalità di sindaci, prefetti e tribunali. È necessario trovare soluzioni legislative che tutelino i diritti fondamentali dei minori nati e di quelli che nasceranno ".

FdI: "Correggete ogni atto"

Di parere opposto gli esponenti di FdI Malan, Montaruli e Crosetto che hanno chiesto al Comune "la correzione di ogni atto ". Per gli esponenti del partito della Meloni quindi gli 83 bambini dovrebbero essere iscritti all'anagrafe solo con cognome di una sola madre o un solo padre. " Questi bimbi - aggiungono - sono o ggi nel limbo non a causa di un vuoto normativo, ma di un atto illegittimo adottato per far valere una posizione politica attraverso una forzatura ".

Lega: "Atti illegittimi sulla pelle dei bambini"

E anche per la parlamentare della Lega Maccanti si tratta di "atti illegittimi adottati per sostenere una posizione ideologica, non nell’interesse ma sulla pelle dei bambini”. L'esponente del Carroccio si dice poi arrabbiata perché Lo Russo ha convocato oggi "i parlamentari di Torino su un tema divisivo come quello della omogenitorialità" e non "su Stellantis, o sul caro energia, nonostante 500mila torinesi allacciati al teleriscaldamento siano esclusi dagli sgravi previsti dal governo".