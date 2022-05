All'Eurovillage 7 stand per le bevande. Stop ai superalcolici: ammessi solo birra, energy drink e acqua

Il Valentino si prepara ad accogliere i migliaia di visitatori dell'Eurovillage. E per farlo la giunta Lo Russo mette mano al regolamento del parco togliendo il vincolo al numero dei punti di somministrazione di bevande, nel caso di grandi eventi come Eurovision Song Contest. Se l'amministrazione Appendino aveva fissato un tetto massimo di 16 stand per le bibite, ora il limite è stato cancellato.

Sette stand per le bevande

"Con questa proposta di modifica - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Francesco Tresso - si dà una maggiore possibilità di fare cose, dando alla giunta comunale la possibilità di dare il via libera in base all'evento". Al momento all'interno del perimetro dell'Eurovillage sono previsti sette "padiglioni" per la somministrazione di bevande, tra cui l'Imbarchino e quelli degli sponsor Red Bull e Peroni. Quest'ultima al momento collocherà dieci spillatrici, anche se potrebbe aumentare l'offerta.

Birra o bevande sotto i 5°

L'area per dissetarsi, in base all"attuale allestimento, sarà collocata alla destra del palco centrale sulla collina. Chi andrà ad assistere alle performance dei cantanti come Cristina D'Avena e Bandakadabra potrà bere solo birra, acqua, succhi, energy drink.. La Città emanerà infatti un'ordinanza per lo stop alla vendita di superalcolici e bevande sopra i 5°.

Paninari al Valentino e Pala Olimpico

Saranno collocati invece su corso Massimo d'Azeglio e nei controviali di corso Vittorio i paninari. Attualmente, come ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, "sono due quelli che hanno risposto al bando, mentre al Pala Olimpico sono 14". In quest'ultimo caso l'offerta di hot dog e patatine fritte potrebbe arrivare fino a 22 stand. All'Eurovillage massimo 18mila spettatori