Ladri senza pietà al negozio Emergency di corso Valdocco

Neanche la solidarietà conosce pietà. Questa notte infatti alcuni ignoti si sono introdotti all'interno dell' Emergency Infopoint in corso Valdocco 3 . I ladri, dopo aver sfondato presumibilmente con un tombino una delle vetrate all'angolo con via del Carmine, sono poi entrati all'interno.

I malviventi hanno messo a soqquadro una buona parte del negozio, che vende prodotti a sostegno della realtà creata da Gino Strada, portando via alla fine solo il registratore di cassa. Non riuscendo a forzare il cassetto con i soldi, hanno preferito rubare per intero la cassa.

Un'altra ipotesi è che i delinquenti siano stati disturbati dalle luci lasciate accese di notte all'interno come deterrente, dato che le vetrine sono a vista. A lanciare l'allarme questa mattina ed avvisare i responsabili dell'Emergency Infopoint la portinaia del palazzo, uscita presto per portare il cane a spasso.

Alcuni passanti hanno invece chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Al momento non si sa con che cosa sia stato buttato giù il vetro, considerando che è antisfondamento. Oltre alla cassa rubata, il danno economico per Emergency si aggira tra i 200 e i 400 euro per sostituire la vetrata.

Ladri all'Anagrafe Centrale

L'altra notte è stata presa di mira l'Anagrafe Centrale, dove i ladri hanno sottratto solamente i soldi delle macchinette per le bevande.