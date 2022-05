Kilobit: la web agency in Via Cibrario che accompagna le attività commerciali su internet

Nel cuore delle attività commerciali di Via Cibrario si può trovare la sede di Kilobit, la web agency che coinvolge una rete di programmatori, grafici, designer, esperti di marketing digitale e non solo.

Come in qualsiasi altro ambito commerciale più tradizionale, quando si satura un mercato la competizione diventa alta e nasce l’esigenza di non rimanere tagliati fuori. C’è chi per rimediare e differenziarsi compra spazi pubblicitari in radio, in tv o sui cartelloni in giro per la città; c’è chi si rinnova, chi propone offerte speciali o chi organizza eventi particolari e presentazioni per attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli che già si hanno.

Una web agency rende tutto questo possibile nel panorama internet, con mezzi giusti e scelte mirate. Infatti c’è poca utilità nel possedere e lavorare su un sito se poi questo non viene trovato o se non serve realmente ad aumentare il proprio portafoglio clienti.

Oggi, con l’aumento esponenziale del traffico internet e le comodità sempre più richieste e apprezzate dei negozi online, una grossa fetta di clientela si muove esclusivamente sul web. La scelta di avere un sito perciò, se non obbligata, risulta piuttosto vantaggiosa.

Lo scopo è strutturare e ottimizzare il sito web per fare in modo che venga trovato intercettando le ricerche generiche delle persone. Se il sito è veloce, intuitivo, facile da esplorare e ha dei contenuti scritti, grafici e video accattivanti e comunicativi, gli utenti sono incoraggiati a contattare il negozio o l’azienda: quindi aumenta la possibilità che gli utenti si convertano in clienti soddisfatti.

Kilobit offre le basi fondamentali per approdare su internet e restarci con efficacia. Grazie alla sua rete di liberi professionisti in più campi fornisce tutti i servizi connessi con soluzioni altamente personalizzate in base alle singole realtà lavorative e agli obiettivi precisi: ricerche di mercato e strategie di marketing digitale con annunci mirati ad ampliare il portafoglio clienti, programmazione di software ad hoc, studio e struttura del design, di loghi e grafiche, stesura di contenuti per curare il linguaggio del marchio e indicizzare sui motori di ricerca, più la realizzazione di foto e video scritti e girati da professionisti nell’ambito cinematografico.