TOradio, dal 23 maggio al via la nuova campagna di comunicazione

La data è il 23 maggio, giorno in cui prende il via la campagna di

affissione per la città di Torino della strategia di comunicazione di

TOradio, ispirata ai motivi musicali che hanno caratterizzato la musica italiana.

Visibile. Tangibile. Presente: è la nuova campagna di diffusione firmata TOradio, ispirata ai tormentoni musicali, con inizio il 23 maggio 2022.

Un format fresco, dinamico, mutevole che coinvolge tutte le strade di

Torino, dai corsi principali alle vie secondarie per cantare insieme

sulla frequenza 88.5 FM.

TOradio, Eccellente per natura, è la nuova radio di Torino nata il 21

marzo 2021. È il nuovo canale di informazione, intrattenimento, musica, food, cultura e tanto altro che si concentra soprattutto in Torino e provincia.

Dal 21 marzo 2021, infatti, è entrata nelle case dei cittadini di Torino con l’obiettivo di raccontare con una voce nuova la realtà cittadina.

A un anno dalla nascita, al canale digitale DAB+ si è aggiunta la

diffusione in frequenze FM, che va a coprire Torino e l’area

metropolitana sugli 88.5 MHz e Imperia e provincia sui 104.3 MHz.

TOradio è diventata una compagna quotidiana nella vita degli ascoltatori e oggi, con il passaggio in FM, ha ulteriormente incrementato la sua audience.

Essere capillari però è fondamentale. Nasce da qui la possibilità di

ascoltare TOradio anche tramite l’App, scaricabile direttamente sui

propri dispositivi mobili per non stare mai senza, ovunque si vada.



Il Palinsesto

Comunicare bene ed essere punto di riferimento di tutto quello che

accade nella città: sono le linee su cui è costruito il palinsesto della radio, con la programmazione che vede alternarsi nel daytime: Wake Up, programma condotto da Maurizio Cimmino dalle 7.30 alle 9.00, La Vita(le) in diretta dalle 9.00 alle 12.00 con Mariella Vitale, Wake Down dalle 12.00 alle 14.00 con Cristian Panzanaro e Pierluigi Ubezio, Spoiler dalle 14.00 alle 16.00 con Emanuele Tumolo, Wombat dalle 16.00 alle 18.00 con Andrea “Frisk” Lazzero e Luisa Drogo, #SuonareGalliano dalle 18.00 alle 20.00.

Ogni sera, dalle 20 alle 21, TOradio informa e intrattiene con programmi tematici come Poltronissima con Luca&Max, Club Juice con Agostino Malizia, Collateralmente Con Pierluigi Ubezio, Dario Tinella e Andrea Zummo, Rock Boutique con Davide “Dj Dave” Salvatore e TI AMO con Gianluca Cosentino, Monica Bogliolo e Valentina Vaglio.

A completare il palinsesto serale, il late show condotto da Angelo

Lorenzi con la co-conduzione di Chiara De Carlo e Veronica Lo Presti. E ancora, dalle 23 alle 24, a chiudere la giornata, ecco programmi

tematici che vedono la musica protagonista, come Italian Style e Heroes, con Mr. Pier e Francesco Ferrè e Rock The Night con Joe Rock.

Nel weekend, il sabato la diretta inizia alle 8 con Hello Weekend con

Ilaria Mudaro, Gli Originali con Cristian Panzanaro dalle 10 alle 12,

ApparecchiaTO con Marco Fedele dalle 12 alle 13, Bordocampo con Andrea Musacchio dalle 13 alle 14, la classifica Orange Juice con Agostino Malizia dalle 14 alle 16, FolkLore con Loredana Ligori dalle 16 alle 18, Top Side dalle 18 alle 20 con Raffaele Giusti e Albert Moroni. In serata, spazio alla musica mixata con mixTOradio, con Raffale Giusti, Franco Frassi e Alber Moroni.

La domenica, dalle 9 alle 12, Ogni Maledetta Domenica con Andrea

Musacchio e poi gli appuntamenti pomeridiani con Hangover con Fefè e

Fabio Amati dalle 16 alle 20, Day ‘n’ Nite con Mr. Pier e Francesco

Ferrè dalle 20 alle 22 e Rido Per Radio dalle 22 alle 24.

La redazione di TOradioNews interviene spesso in diretta durante la

programmazione del daytime portando in onda le ultime notizie dal

territorio, grazie anche alle partnership con i periodici locali,

offrendo così un’informazione attenta, veloce e approfondita.

La frequenza di TOradio resta sempre quella di 88.5 FM.