Perché hai bisogno di tracciare i tuoi pacchi quando spedisci a livello internazionale?

Sapevi che la maggior parte degli acquirenti online crede che il monitoraggio delle spedizioni internazionali sia la caratteristica più importante per un'esperienza di acquisto online senza stress? Non sorprende, quindi, che Amazon raccomandi a tutti i venditori di includere informazioni su come tracciare un pacco internazionale utilizzando numeri univoci nelle e-mail di conferma.

Se fino ad ora hai trascurato l'importanza del monitoraggio, da adesso puoi rivalutare la tua posizione. Fornire informazioni accurate sulle consegne degli ordini è molto importante. Il tracking internazionale di Ordertracker ad esempio, è una delle cose più utili che ti possono servire per migliorare l'esperienza di un ordine dall'estero.

Come funziona il monitoraggio della spedizione?

Il monitoraggio consiste nella possibilità di localizzare i pacchi lungo il percorso dal punto di origine alla destinazione, in tempo reale. Questo di solito viene fatto utilizzando i numeri di tracciamento forniti dai corrieri. La maggior parte dei commercianti li trasmette ai propri clienti in un'e-mail di conferma della spedizione in modo che possano vedere dove si trova il loro pacco in ogni momento. Il monitoraggio è una delle parti più importanti dell'evasione degli ordini.

Puoi tracciare un pacco internazionale?

Spesso i clienti che acquistano online si chiedono se possono utilizzare il monitoraggio internazionale sui loro ordini. La risposta semplice è, ovviamente, sì. Indipendentemente dal fatto che la spedizione venga inviata da qualsiasi corriere internazionale, la maggior parte dei corrieri offre diversi livelli di tracciabilità della spedizione per i pacchi internazionali. Il livello di tracciabilità dipende principalmente dal corriere, ma in genere dovresti essere in grado di accedere alle informazioni sullo stato di transito e consegna.

Come tracciare un pacco?

Il monitoraggio dei pacchi, internazionali o nazionali, non deve essere un compito difficile. Di solito è una questione semplice che può essere eseguita rapidamente utilizzando ad esempio la piattaforma Ordertracker. Da questa singola piattaforma, puoi monitorare senza problemi i pacchi di qualsiasi ordine online in tutto il mondo. Se stai cercando modi per semplificare le operazioni di consegna e fornire un servizio di consegna più semplice ai tuoi clienti, il monitoraggio delle spedizioni internazionali è la strada da percorrere. Ordertracker collabora con numerosi corrieri affidabili per offrire una varietà di opzioni di servizio tracciabili per le spedizioni internazionali. Se vuoi sapere come tracciare un pacco internazionale e dare ai tuoi clienti la trasparenza che desiderano, registrati subito su Ordertracker.