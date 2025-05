Cinema, Cna Piemonte e Ceip al centro del Marché du Film: così le nostre aziende protagoniste alla Croisette

Fino al 21 maggio, nel cuore del più grande mercato professionale del cinema (15.000 operatori, 4 000 progetti, 250 eventi da oltre 140 Paesi), la delegazione piemontese espone in un padiglione di 24 metri quadri al Palais -1. Postazioni di lavoro, brochure dedicate, incontri B2B e un fitto programma di networking raccontano l’ecosistema regionale curato in ogni dettaglio dallo staff CEIP.



L’ultima edizione del Fondo – evoluzione della sinergia fra Assessorato alle Attività Produttive e CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte – ha già sostenuto produzioni d’eccellenza e aperto la strada all’internazionalizzazione dell’intera filiera. Grazie al lavoro di CNA Piemonte e al sostegno del Fondo, sette realtà simbolo dell’audiovisivo regionale incontrano partner e investitori a Cannes: Cinefonie scarl, OMDT srl, Imago VFX, Fargo Film, Are Films SB srl, Making Movies & Events srl, Il produttore-regista Louis Nero. Queste imprese portano produzioni, servizi e tecnologie che raccontano un Piemonte innovativo e competitivo.



Obiettivi della missione: Internazionalizzazione – aprire nuove rotte commerciali e coproduzioni europee ed extra-UE. Matching & Story-selling – incontri mirati con decision maker di major, piattaforme OTT e fondi internazionali. Brand Piemonte – trasformare know-how tecnico e creativo in fattore d’attrazione per nuovi set, investitori e talenti.



“Mettiamo a sistema impresa, istituzioni e creatività: a Cannes il Piemonte non è solo spettatore, ma partner industriale affidabile per l’intera filiera audiovisiva", afferma Rachele Sìnico, funzionaria regionale a capo della delegazione CNA Piemonte. "Con questa presenza corale dimostriamo che investire nel cinema significa moltiplicare opportunità di business, lavoro qualificato e visibilità internazionale, commenta Delio Zanzottera, segretario regionale Cna Piemonte. “Essere a Cannes con questa squadra di talenti certifica che il Piemonte sa dialogare con le major internazionali, offrendo competenze che spaziano dalla produzione al VFX. Il Marché du Film è il luogo dove nascono alleanze decisive: siamo qui per aprire nuove prospettive alle nostre imprese e attrarre investimenti che si tradurranno in occupazione e crescita sul territorio” conclude Mattia Puleo, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte.