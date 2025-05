Torna “Destinazione Lavoro”, opportunità concrete per chi cerca futuro

Torna anche quest’anno “Destinazione Lavoro”, l'appuntamento rivolto a chi è in cerca di un’occupazione o desidera intraprendere un nuovo percorso formativo. L’evento si svolgerà venerdì 23 maggio, dalle 9 alle 16.30, presso il Palazzetto dello Sport di Collegno, in via Antica di Rivoli 21.

Giunto alla sua quarta edizione, il Salone del Lavoro e della Formazione rappresenta un punto di incontro tra cittadini, aziende, agenzie per il lavoro e centri di formazione. L’iniziativa ha lo scopo di favorire l’occupabilità attraverso il confronto diretto con operatori del settore e la presentazione di concrete opportunità lavorative e formative.

"Appuntamento consolidato"

“L’idea del Salone che ha visto la sua prima edizione nel 2023 rappresenta un appuntamento importante e consolidato sui temi delle politiche attive per il lavoro sul territorio” evidenzia il vicesindaco e assessore al Lavoro del Comune di Collegno, Antonio Garruto. “La proposta condivisa con gli assessori al lavoro di Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, ha voluto creare un’occasione concreta per mettere in contatto domanda e offerta nel mondo del lavoro, promuovendo al tempo stesso la valorizzazione della formazione come leva strategica per lo sviluppo del territorio”, conclude l’Assessore Garruto.

Organizzato nel bacino territoriale del Centro per l’Impiego di Rivoli, l’evento è frutto di una sinergia tra i comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, con il sostegno dell’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’impiego di Rivoli ed il Patto Territoriale Zona Ovest di Torino. Fondamentale anche il contributo delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle agenzie formative e di somministrazione. Un’ampia rappresentanza del mondo del lavoro e della formazione: 20 aziende e 15 tra agenzie formative e di somministrazione.

Le aziende

A rendere ricca l’offerta del salone saranno le aziende provenienti da numerosi comparti: dall’aerospazio alla meccanica, dalla grande distribuzione al sociosanitario, dalla logistica al settore alimentare. Non mancheranno le aziende specializzate in servizi, vigilanza, manutenzione e pulizie, così come le cooperative sociali e le imprese artigiane, testimoniando la varietà del tessuto produttivo locale.

I partecipanti potranno incontrare realtà aziendali come Thales Alenia Space, Comau, Decathlon, Korian, Pastiglie Leone, Edison Next, Altec, Ascot, Cooperativa Sociale P.G. Frassati. E ancora, altre imprese attive sul territorio con posizioni aperte come Dussmann, Fratelli Basile, Serenissima e Euroristorazione, Ikea, La Nuova Cooperativa, Petit Forestier, Samsic, Telecontrol, Quattrer Arredamenti, Concept Food Design, Safte, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Al fianco delle imprese, sarà presente una selezione delle principali agenzie per il lavoro, tra cui Adecco, Manpower, Synergie, Humangest, Etjca, Lavorint, Lavoropiù e ADHR Group, pronte a raccogliere candidature e illustrare posizioni aperte in diversi settori.

Grande spazio sarà dedicato anche alla formazione professionale, con la partecipazione di enti formativi del territorio, tra cui ENAIP Piemonte, IDEA Formazione ETS, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Assocam Scuola Camerana, e Istituti Riuniti Salotto e Fiorito. Pronti ad offrire informazioni su corsi di aggiornamento, riqualificazione e inserimento lavorativo, rivolti a giovani, disoccupati e lavoratori in cerca di nuova occupazione.

“Il Salone del Lavoro e della Formazione è un incontro diretto tra chi è in cerca di occupazione e le diverse realtà produttive è cruciale per costruire un futuro professionale sostenibile e qualificato per i nostri cittadini. Siamo impegnati a mettere in evidenza le competenze e i talenti disponibili, creando un ponte concreto tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Sul territorio ci sono tante realtà lavorative virtuose, e allo stesso modo ci sono tante competenze di persone capaci che però non ricevono risposta quando inviano il curriculum - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Siamo convinti che promuovere la formazione e l'occupabilità sia fondamentale per il progresso della nostra cittadinanza e per lo sviluppo economico locale. Desidero ringraziare tutti i partner coinvolti e invitiamo i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa, che potrà aprire nuove porte per il futuro professionale di molti".

I focus

Nel corso della giornata si terranno tre focus tematici aperti al pubblico, pensati per approfondire aspetti chiave del mercato del lavoro:

1. Le opportunità lavorative per le persone inserite nel Collocamento Mirato, con la partecipazione del Centro per l’Impiego di Rivoli, delle agenzie formative e delle agenzie di somministrazione.

2. La ricerca di personale: il punto di vista delle aziende, in cui interverranno le imprese presenti al salone per raccontare esigenze e criteri di selezione.

3. Il colloquio di lavoro: consigli utili per prepararsi bene, gli errori da non commettere, a cura delle principali agenzie di somministrazione del territorio.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.