Dopo il degrado, partono i lavori di rifacimento della facciata di Torino Stura

Con due mesi di ritardo, finalmente partono i lavori di rifacimento della facciata della stazione di Torino Stura . Il cantiere avrebbe dovuto prendere il via a marzo ma, come spiegato oggi in Commissione Trasporti da Rfi, gli interventi inizieranno " domani, al più tardi la prossima settimana ". Questa prima tranche avrà un costo di 240mila euro, su un totale di 400mila. La sistemazione dell'edificio ferroviario della zona nord si è resa necessaria dopo il crollo, nell'agosto 2020, di una parte della facciata.

Rampa per accesso disabili

"Verrà anche realizzata - hanno aggiunto da RFI - una rampa per l'accesso delle persone con mobilità ridotta dal lato del parcheggio, dove c'è il binario 9". Altro tema è quello dei servizi igienici. I bagni sono stati vandalizzati in questi anni, in maniera pesante, ben sei volte: per rimetterli a disposizione del pubblico Trenitalia ha speso dal 2018 ad oggi ben 23mila euro. Una delle ipotesi, per limitare l'accesso di sbandati e tossici che li usano come ritrovo per lo spaccio, potrebbe essere quella di chiudere l'ingresso con tornelli a pagamento.