Bimba precipitata in via Milano, resta in carcere il patrigno di Fatima

Resta in carcere Mohssine Azhar, il 32enne di origine marocchina, accusato di omicidio volontario per la morte della piccola Fatima, la bimba di tre anni che lo scorso gennaio è precipitata dal balcone di un palazzo in via Milano.

Il Tribunale del Riesame non ha accolto le richieste dell'avvocato difensore, Alessandro Sena. Mohssine aveva sostenuto che si fosse trattato di un incidente e che la piccola, figlia della sua compagna, fosse scivolata mentre giocavano sul ballatoio.

In un primo momento l'uomo era stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo, ma le successive perizie hanno portato a una nuova ordinanza con l'accusa più grave di omicidio volontario con dolo d'impeto e a un nuovo provvedimento restrittivo, in base alle richieste del pm Valentina Sallaroli che coordina le indagini.