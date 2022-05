Donna arrestata per spaccio di droga in piazza Bengasi

Martedì pomeriggio il personale del Commissariato Barriera Nizza ha arrestato una cittadina italiana per spaccio di droga, nello specifico eroina e cocaina.

Gli operatori sono riusciti, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, a individuare un alloggio utilizzato per la vendita di stupefacente nei pressi di piazza Bengasi.

Dopo numerosi esposti ed episodi illeciti registrati, in questa zona si stanno concentrando i controlli degli uomini del commissariato.

Durante uno di questi controlli gli investigatori avevano notato un sospetto “via vai” di persone verso uno stabile del quartiere. Martedì, gli agenti hanno visto la donna, poi arrestata, allontanarsi dallo stabile e dirigersi in via Onorato Vigliani dove ha incontrato un uomo con il quale ha poi effettuato uno scambio.

Gli agenti hanno fermato entrambi: l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri di droga, uno contenente cocaina e uno eroina. La donna, invece, aveva con sé una quindicina di involucri contenenti le stesse tipologie di stupefacente e ha subito dato in escandescenza e ha opposto resistenza agli agenti, reato per il quale è stata poi denunciata in stato di libertà.

Nel corso della perquisizione domiciliare con l'uso dei cani, gli agenti hanno poi trovato materiali utili e appunti con informazioni che ricondurrebbero all’attività di spaccio condotta, con acquirenti provenienti anche da fuori provincia. All’interno dell’alloggio è stata trovata anche una stanza adibita al consumo.