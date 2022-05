Grugliasco, cani sbranarono la madre in casa: assolta la figlia

Assolta perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino nel processo che vedeva imputata per omicidio colposo la figlia di Mariangela Zaffino, la 74enne che nel dicembre 2020 venne uccisa da cinque cani, a Grugliasco.

Gli animali, lupi cecoslovacchi di proprietà della figlia 50enne, vivevano con le due donne in un appartamento di cinquanta metri quadri. Quando i cani avevano attaccato Mariangela Zaffino la figlia non si trovava in casa. Il pm Francesca Traverso aveva chiesto una condanna a otto mesi.