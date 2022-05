Caro-bollette teleriscaldamento, da Iren bonus da 500 e 700 euro per le famiglie più disagiate

Contro i rincari del teleriscaldamento, a Torino arriva il bonus per le famiglie più disagiate. Il caro-energia ha fatto letteralmente schizzare verso l'alto le bollette dei cittadini, con aumenti che variano dal 50% al 100%. Il Governo ha previsto degli aiuti per chi ha i termosifoni "alimentati" a gas, ma non con il teleriscaldamento.

Bonus da 500 e 700 euro

Per venire incontro agli utenti con i redditi più bassi, Iren aveva annunciato di voler prevedere un aiuto economico. Una misura giudicata insufficiente dal Comune che, per voce dell'assessore Chiara Foglietta aveva chiesto di aumentare l'entità economica, così come di semplificare le procedure. Appelli che sono state accolti dalla multiutility dell'energia. "L’agevolazione che Iren mette a disposizione - spiega Foglietta - ricalca le fasce ISEE previste dal modello dello Stato e prevede due livelli di bonus, il primo di oltre 500 euro e il secondo di oltre 700 euro" .

Richiesta con SPID