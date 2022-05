Numeri da record per la Banca di Caraglio, nel 2021 chiuso il miglior bilancio di sempre

L’Assemblea dei Soci della Banca di Caraglio ha approvato oggi, venerdì 6 maggio, per il tramite del Rappresentante designato, il miglior bilancio dei suoi 130 anni di storia, con un utile netto di esercizio pari a 6,25 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

In aumento anche la raccolta totale che si attesta ad oltre 2 miliardi di euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Cresce in modo considerevole la raccolta a vista (+16%) e crescono altresì in modo significativo gli impieghi verso la clientela (+4%) grazie a nuove erogazioni di mutui per oltre 175 milioni di euro. Con il Tier 1 capital ratio e il Total capital ratio al 17,09% e l’indice di copertura delle sofferenze che sfiora l’80%, la Banca di Caraglio rafforza ulteriormente la sua solidità patrimoniale e i suoi indici di solvibilità.

Durante l’assemblea si è proceduto anche all’elezione del nuovo Collegio Sindacale, formato da Stefano Beltritti, Elena Gallo e Davide Luciano.