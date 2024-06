Era ai domiciliari, ma è evaso mettendosi al volante di un'auto rubata: denunciato a Settimo Torinese

Era ai domiciliari, ma ha deciso di complicarsi ulteriormente la vita. Un uomo di 40 anni di Settimo Torinese nella mattinata di ieri è evaso e, non pago, si è anche messo al volante di un'auto rubata.



E' stato però pizzicato e fermato dai carabinieri che lo hanno riconosciuto e controllato. La vettura è risultata rubata pochi giorni prima, mentre per l'uomo è scattata la denuncia per “ricettazione” ed “evasione”.