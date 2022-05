Collegno, il Partito Democratico apre il suo "percorso" per chi vuole affacciarsi alla politica

Il Partito Democratico del Circolo di Collegno ha inaugurato venerdì 6 maggio un percorso formativo presso il Circolo Aurora in Via Bendini 11. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che hanno la volontà di affacciarsi alla politica; il percorso è suddiviso in tre incontri ed è chiamato "Il venerdì formativo".



I temi che verranno trattati saranno La comunicazione Politica attraverso il web e la carta stampata, lettura e l’interpretazione degli atti amministrativi, infine il ruolo della politica attraverso la rete del Terzo Settore.



I formatori coinvolti sono tutti esperti del settore, inoltre parteciperanno personale politico-amministrativo che con la loro esperienza potranno restituire ai corsisti momenti di confronto e di discussione. "L’idea - spiega il segretario del circolo, Angelo Gennaro - nasce con la voglia di far crescere nuove figure politiche in una nuova dimensione formativa, per preparare una nuova classe dirigente a nuove e importanti sfide. Occorrono nuove competenze e soprattutto occorre un nuovo ap-proccio all’ idea nel fare politica. Le nuove competenze che definite: Life Skills (competenze per la vita), oggi più che mai richiedono una grande attenzione, a saper collaborare con gli altri, a creare e mantenere buone relazioni, a stabilire e riconoscere obiettivi e valutare il proprio operato, ormai la base per un approccio Politico-amministrativo. Le Life Skills rappresentano sicuramente, le nuove esigenze maturate da un’idea di una partecipazione attiva all’interno della comunità politica e nello stesso tempo, la formazione diventa una richiesta sociale a nuove e sfidanti obiettivi sempre maggiormente richiesti".



"Oggi più che mai - aggiunge il segretario provinciale, Marcello Mazzù -, i continui e preoccupanti cambiamenti e i diversi scenari sociali politici, ci impongono a nuove e importanti riflessioni. La pandemia ha definito il ruolo della formazione come parte di un sistema a rete: amministrazione centrale e territorio; velocizzando in poco tempo un’esigenza di apertura ad una vivace e immediata formazione. È in questo quadro che emerge la vitalità dell’idea di costruire nuove opportunità mettendo alla prova, Politica e Territorio a nuovi sistemi, rafforzando un’esigenza verso l’esterno, anzi interpretando al meglio, obbligando tutti i vari attori a funzioni educative di istruzione e formazione. Il Partito Democratico di Collegno con il venerdì formativo, avvia l’inizio di un nuovo percorso della nuova scuola di Politica, il sapere e il saper fare diventano gli ingredienti ideali per una nuova visione di formazione Politica territoriale".