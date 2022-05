Gli agriturismi del Torinese a portata di codice QR nei luoghi di arte e natura

"Il progetto C.A.M.MINANDO – Campagna Amica Maps è finalizzato a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio attraverso nuovi modelli di turismo rurale e di prossimità - commenta Jacopo Barone, presidente di Terranostra Torino – E in questa promozione ci sono, naturalmente anche i nostri agriturismi. La rete dell’ospitalità rurale di Terranostra Campagna Amica Torino permette, infatti, di scoprire località non troppo affollate come ad esempio piccoli borghi, per un turismo lento, accessibile, all’insegna del benessere, degli spazi aperti e di paesaggi spettacolari perché Campagna Amica e Terranostra promuovono e sostengono l’autentico agriturismo italiano, dove è facile riportare tutto all’essenziale".

La lotta agli sprechi entra anche negli agriturismi di Terranostra Torino. In questi giorni sono in distribuzione oltre 1000 “agribag”, le food bag (o “doggy” bag per gli anglosassoni) brandizzate Campagna Amica che permettono di portare a casa il cibo avanzato (e pagato). Terranostra Torino distribuisce le agribag a ciascuno dei 48 agriturismi associati nel Torinese, mentre altre agribag saranno acquistate dai gestori in e-commerce sul sito del brand Campagna Amica.

Le bag sono capienti e si presentano come cestini in cartone riciclato, ripiegati, di facile stoccaggio e altrettanto facilmente assemblabili. Sono adatti a conservare avanzi di più piatti, come può accadere talvolta per pranzi con la presenza di molte portate.

"La lotta contro gli sprechi alimentari passa anche attraverso iniziative come questa – osserva Jacopo Barone, presidente di Terranostra Torino – Del resto, il contrasto allo spreco alimentare è un tema molto caro alla Fondazione Campagna Amica che opera in linea con i 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. E se c’è ancora chi si vergogna a chiedere l’agribag vogliamo ricordare che è un diritto dei nostri clienti chiedere di potere portare a casa il cibo avanzato in agriturismo e per i gestori si tratta di un gesto di cortesia sicuramente apprezzato".