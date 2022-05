Disegnò treno-serpente in Valle di Susa, assolto street artist Blu

Il tribunale di Torino, dopo che la procura aveva chiesto l'archiviazione, ha assolto lo street artist Blu, pseudonimo di un celebre writer di Senigallia, accusato di imbrattamento per una sua opera realizzata nel 2018 su un cavalcavia della Statale 24 in Val di Susa: un treno che si trasforma in serpente, una critica da parte dell'artista alla linea ad alta velocità Torino-Lione.

I carabinieri lo avevano identificato e denunciato insieme ad altre quattro persone, sempre street artist. Blu, inserito tra i dieci migliori street artist del mondo, era difeso dagli avvocati Valentina Colletta e Claudio Novaro.

In aula è stato sentito anche il noto professore di Storia dell'arte dell'Università per stranieri di Siena, Tommaso Montanari, che ha illustrato la bravura dell'artista e la sua notorietà. Paragonabile, secondo la difesa, a Banksy.