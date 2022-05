Volpiano riporta la festa nelle sue strade con la Fiera di Primavera [FOTO]

Volpiano riscopre la festa di piazza e le bancarelle nelle strade per celebrare la "Fiera di Primavera". Un evento molto sentito e che nella giornata di ieri, nonostante il tempo non proprio ideale, ha richiamato espositori e visitatori in grande quantità.



"Si rinnova un appuntamento tradizionale - dice il presidente della pro loco di Volpiano, Mauro Brunello - e l'abbiamo voluta riportare alla vecchia fiera agricola, con gli animali e non solo. L'afflusso direi che è molto buono, nonostante il tempo. Con il meteo giusto, saremmo stati ancora di più: avevamo contattato ben 150 hobbisti, ma va bene anche così. L'importante è esserci, stare in compagnia e trascorrere qualche ora in serenità. Non potevamo mancare fiere e canestrelli".