Al Salone del Libro sconto sul biglietto a chi sceglie il taxi per arrivare al Lingotto

Da Giovedì 19 a Lunedì 22 Maggio, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, gli appassionati di lettura che sceglieranno il taxi per raggiungere gli stand del Lingotto avranno 3 euro di sconto sul biglietto d’ingresso. Basterà prenotare la corsa utilizzando Wetaxi, inserendo il codice speciale ottenuto in APP.

È un’iniziativa congiunta della cooperativa Taxi Torino e dell’app che per prima in Europa, proprio nel capoluogo piemontese, ha lanciato sul mercato il taxi condiviso in tempo reale.



Peraltro, chi utilizza l'app per prenotare una delle 1.446 auto bianche Taxi Torino può calcolare in anticipo il costo della corsa e pagare poi con bancomat, carta di credito, PayPal, voucher e Satispay. Arrivato a destinazione l’utente può inoltre valutare il servizio ricevuto.

Per i tassisti torinesi quello con il Salone è ormai un appuntamento fisso, e anche in questa edizione la cooperativa sarà presente in prossimità della fiera con un punto informativo. Uno spazio dove presentare ai cittadini i diversi servizi disponibili e i vantaggi del trasporto pubblico come mezzo sicuro per spostarsi in città a ogni ora, 365 giorni all'anno.