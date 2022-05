Mole Antonelliana, speciale salita a piedi della cupola per la Notte Europea dei Musei

Il Museo Nazionale del Cinema partecipa anche quest’anno alla Notte Europea dei Musei, in programma per sabato 14 maggio. Per l’occasione viene proposta la visita guidata Salita della Cupola in orario preserale, alle 17:40 e 18:50, con un biglietto speciale a 5 euro.

Un percorso a piedi alla scoperta delle meraviglie architettoniche della Mole Antonelliana dal piano terra arriva fino alla Terrazza Panoramica a 85 m di altezza, lungo le scale dell’intercapedine della Cupola. Visita esclusivamente in Italiano.

È possibile acquista il biglietto a questo link

Dal 1 maggio 2022 il Museo Nazionale del Cinema osserva i seguenti orari:

Lunedì 9-20 Martedì chiuso Mercoledì 9-20 Giovedì 9-20 Venerdì 9-21 Sabato 9-21 Domenica 9-20

Prenotazione consigliata durante la settimana e in particolar modo per sabato, domenica e festivi preacquistando il biglietto online.

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

La coda esterna può essere chiusa anticipatamente e senza preavviso per permetterne lo smaltimento entro l’orario di chiusura del Museo e dell'Ascensore panoramico.