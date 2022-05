Coldiretti dona un buono per acquistare 100 nuove piantine destinate agli orti e ai giardini di Mirafiori Sud

Mirafiori Sud sempre più amica dell'ambiente: Coldiretti Torino, infatti, ha donato alla Fondazione Mirafiori un buono per l'acquisto di 100 nuove piantine di ortaggi e fiori destinate agli orti e ai giardini del quartiere. La consegna è avvenuta ieri mattina presso lo Spazio Wow di via Onorato Vigliani 102 (aperto nel 2019 grazie al progetto europeo proGIreg, ndr) e le nuove arrivate andranno ad arricchire anche i “corridoi verdi” di via Morandi e via Roveda.

100 nuove piantine per Mirafiori Sud grazie a Coldiretti Torino

Grazie alla donazione di Coldiretti sarà possibile sostituire le piante rubate, danneggiate da atti vandalici o a fine ciclo. Buone notizie, dunque, per tutte le realtà che gestiscono Spazio Wow grazie a un patto di collaborazione con la Città di Torino: Fondazione Mirafiori, Associazione Parco del Nobile, Impollinatori Metropolitani, Comunità Slow Food e Cooperativa Mirafiori: “Siamo davvero grati – ha sottolineato Anna Rosaria Toma, presidente della prima – a Coldiretti per la donazione, soprattutto perché fatta ad una realtà utilizzata dai soggetti del territorio e dai ragazzi delle scuole per esperienze didattiche. La natura ha il grande pregio di renderci più consapevoli della nostra umanità”.

L'iniziativa va nella direzione presa dalla stessa Coldiretti Torino e che vede le zone periferiche al centro dei propri progetti: “Vogliamo - ha dichiarato il direttore Andrea Repossini – valorizzare le periferie torinesi perché sono parte integrante della comunità cittadina, per questo saremo sempre al fianco di iniziative come questa”.

Il sostegno istituzionale

Alla consegna erano presenti anche le istituzioni torinesi: “Stiamo facendo - ha commentato l'assessora all'ambiente della Città Chiara Foglietta – moltissimi sforzi per le periferie perché i servizi non devono mancare, dall'illuminazione pubblica all'ambiente passando per i trasporti. Torino, tra le altre cose, è stata selezionata tra le 'Mission Cities', le 100 città europee per l'innovazione in ambito climatico in ottica 2030”. “Il nostro compito - ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi – è quello di far conoscere il più possibile alla cittadinanza progetti come questo: dobbiamo fare rete e metterci a disposizione”.