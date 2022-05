Intesa Sanpaolo entra come Socio Fondatore della Fondazione Teatro Regio

"Sono molto felice di poter annunciare che Intesa Sanpaolo entra a far parte dei Soci Fondatori del Teatro Regio – afferma il Sindaco e presidente del Regio Stefano Lo Russo – si aggiunge così un altro tassello importante per la vita del nostro teatro che, dal punto di vista finanziario, sta raggiungendo una sempre maggior sicurezza. Dopo aver segnato un attivo di oltre 3 milioni di euro nel bilancio consuntivo del 2021, l’ingresso della prima banca italiana è ulteriore segno di quanto l’opera di risanamento, intrapresa dall’ex Commissario straordinario Rosanna Purchia e dal Direttore generale Guido Mulè, stia ottenendo i risultati auspicati".

Intesa Sanpaolo è al fianco del Teatro Regio fin dal 2011, sostenendone anche il titolo inaugurale della Stagione. Oggi rientra con rafforzato impegno tra i Soci Fondatori secondo le regole del nuovo Statuto della Fondazione.

La banca esprimerà un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo in designazione congiunta con la Compagnia di San Paolo. Nel mandato corrente è confermato Michele Coppola, Executive Director Arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, nominato per il 2022 Vicepresidente pro tempore del Teatro Regio.

"È dal 2011 che affianchiamo il Teatro Regio di Torino in una collaborazione stabile che oggi si rinnova nell’impegno e con il medesimo entusiasmo alla luce della nuova governance", ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, presidente della Banca. "Confidiamo che si apra un periodo di affermazioni e successi per il Teatro. È l’augurio che formuliamo a una delle principali istituzioni musicali nazionali, orgoglio cittadino, a cui la Banca non farà mancare il proprio sostegno”.