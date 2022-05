Da XFactor all'Eurovillage, Fellow: "Stanotte non ho dormito per l'ansia" [VIDEO]

"È il primo concerto all’aperto dopo la pandemia: stanotte non ho dormito perché ero in ansia". È visibilmente emozionato Federico Castello, in arte Fellow, che questo pomeriggio alle 17 salirà sul palco dell’Eurovillage del Valentino. Nato ad Asti, ma da anni residente a Torino, è divenuto un volto noto del grande pubblico dopo aver partecipato come concorrente ad XFactor 2021.

"Torino sembra un'altra città" In piazza Castello le mamme, le nonne e i bambini gli vanno incontro, chiedono selfie e lo abbracciano. Lui è disponibile e sorride a tutti. "Torino con Eurovision - commenta Fellow - è bellissima. La sera è piena di persone, sembra di essere in un'altra città. Io abito vicino dal Pala Olimpico, a due passi dagli artisti internazionali: è una bella atmosfera".