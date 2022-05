Bandakadabra e Bianco all'Eurovillage: "È una serata che Torino dedica a sé stessa" [VIDEO e FOTO]

" Sul palco di questa sera ci sono persone che si conoscono bene e si sono ubriacate insieme ". È un Gipo Di Napoli senza freni ed entusiasta quello che questo pomeriggio salirà sul palco dell’ Eurovillage con la sua Bandakadabra . A partire dalle ore 17, al Valentino, ci sarà la giornata dell'orgoglio della musica torinese: oltre alla storica band, ci saranno anche Bianco , i Motel Connection , Samuel e Johnson Righeira . E per lanciare l'evento il gruppo ha fatto intorno all'ora di pranzo un'esibizione in piazza Castello (dove in mattinata si era esibito anche Fellow ) che ha attirato decine di spettatori.

Gipo tifa per la Moldavia

"Io abito - racconta Gipo - a 500 metri dal parco, quindi è come avere i concerti in casa. Erano cinque anni che non veniva montato un palco simile a Torino: è una serata che la città dedica a sé stessa". Bandakadabra, grazie ad una forte strutturazione, è riuscita a resistere a questi anni di pandemia. "Noi suoniamo tanto - spiega - e per noi l'estate è massacrante: facciamo tra le 60 e 80 date". E tra i cantanti in gara ad Eurovision Song Contest, Gipo punta sul gruppo moldavo degli "Zdob şi Zdub & Advahov Brothers: io amo gli outsider".