Primi dieci finalisti dell’Eurovision: ci sono anche gli Ucraini della Kalush Orchestra

Si chiude la prima semifinale dell’Eurovision nella sua edizione torinese.

I primi dieci artisti che accedono alla finale del 14 maggio sono Svizzera con Marius Bear, Armenia con Rosa Linn, Islanda con Systur, Lituania con Monika Liu, Portogallo con Maro, Norvegia con Subwoolf, Grecia con Amanda Giorgiati, Ucraina con i Kalush Orchestra, Moldavia con Zdob i Zdu e Advahov Brothers e l’Olanda con S10.

Giovedì si svolgerà la seconda serata di semifinali, che vedrà salire sul palco anche Achille Lauro per San Marino con “Stripper” e Emma Muscat per Malta con “I Am what I Am”, mentre sabato si terrà la finale con i big five tra cui gli Mahmood e Blanco con la canzone vincitrice di Sanremo “Brividi”.