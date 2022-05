Aggressione alle forze dell'ordine di fronte all'Unione Industriale: 11 militanti di Askatasuna nei guai. "Violenza gratuita" [VIDEO]

Tutte le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Tra gli antagonisti arrestati, c'è anche un militante che con un bastone ferì in occasione degli scontri un funzionario del Commissariato Centro, che fu portato all'ospedale.



"Si è trattato di violenza gratuita, un esercizio fine a se stesso", spiega il giudice che ha firmato i provvedimenti. Dunque non solo l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero.



Sono attribuite poi a un'altra attivista del centro sociale parole di istigazione verso gli altri manifestanti: si tratta della persona che, parlando al megafono, incitava a entrare dentro la sede dell'Unione Industriali di Torino di via Fanti: "Dovranno pagare e gliela stiamo facendo pagare", alcune delle sue parole.

"Siamo soddisfatti"

“Siamo davvero soddisfatti, i numerosi provvedimenti a carico di appartenenti al circuito antagonista confermano, senza ombra di dubbio, la professionalità e capacità investigativa della Polizia Scientifica e Digos Torinese capaci di individuare responsabilità precise nelle violenze contro le forze di Polizia nell’assalto alla sede di Confindustria", commenta il segretario generale provinciale del Siap, Pietro Di Lorenzo. "E' un segnale importante che vengano individuati e perseguiti i violenti esponenti dei centri sociali che, oltre ad attentare direttamente alla vita delle donne e uomini in divisa – tra i molti colpiti in quell’occasione un funzionario di polizia fu ferito gravemente alla testa - mettono a ferro e fuoco la nostra città ed è l’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente procedere senza se e senza ma a chiudere covi come quello di Askatasuna".