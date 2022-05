Rendicasa, la società che fa rendere i tuoi immobili garantendoti l’affitto e liberandoti dai problemi

Rendicasa è la prima società che libera i proprietari da qualsiasi impegno e da qualsiasi rischio nell’affitto dei loro immobili, così che ai proprietari rimanga solo da ricevere l’affitto mensile senza nessun altro pensiero.

Non si tratta semplicemente di supportare il proprietario nella ricerca di inquilini e, quando va bene, nelle pratiche burocratiche e nella verifica dei pagamenti, lasciando però sui proprietari tutti i rischi immobiliari come la morosità degli inquilini, i possibili danni all’alloggio o i problemi con il condominio, per citare solo i più gravi.





Rendicasa infatti prende direttamente in affitto le unità immobiliari costituendosi così come “inquilino“ (conduttore, come lo chiama la legge) e diventa totalmente responsabile e garante dell’unità immobiliare, assicurando d’altro canto al proprietario il puntuale pagamento del canone mensile.

La spiegazione è molto semplice, stipulando un regolare contratto 4+4 come conduttore ai normali prezzi presenti sul mercato immobiliare, la società diventa responsabile dell’alloggio a termini di legge e dopo averlo riqualificato (se necessario) e arredato in modo moderno e funzionale subaffitta con contratti transitori l’unità immobiliare o le singole stanze a lavoratori o studenti in trasferta. Le soluzioni abitative offerte sono di livello medio alto, fornite sempre di arredi nuovi e completi, moderni e funzionali in funziona del principio che ci guida, Le belle case attirano le belle persone.





L’unità immobiliare entra così a far parte del business ed è quindi primario interesse della società che sia sempre in ottime condizioni e che intercorrano ottimi rapporti con la proprietà che diventa un partner strategico. Non è un caso infatti che la società in genere abbia due o più alloggi in affitto dallo stesso proprietario.

Il proprietario può così vedere la sua proprietà valorizzata e apprezzata, da subito e nel tempo, oltre ad essere al riparo da qualsiasi rischio della gestione immobiliare (perché il canone di locazione è pagato da Rendicasa che ha inoltre interesse a mantenere l’alloggio in ottime condizioni) o incombenza nella gestione ordinaria degli inquilini (che hanno nella società il loro unico riferimento). Una gestione immobiliare totale, con garanzia del reddito.

In definitiva diventare partner di Rendicasa significa ottenere una rendita immobiliare sicura e in linea con il valore del mercato, valorizzare la proprietà, mettersi al riparo da qualsiasi rischio ed essere libero da qualsiasi impegno.

RENDICASA: ottieni RENDIta dalla tua CASA e rilassati sui tuoi immobili