Eurovillage, lo spettacolo più bello è il mattino dopo: silenzio e tutto in ordine, in attesa del prossimo show

Il "mattino" del Villaggio è così. Sonnacchioso, ma sostanzialmente ordinato. Sembra di stupirsi dell'ovvio, ma non è così: erano tanti infatti a sollevare obiezioni e dubbi in vista del calendario di eventi collaterali che avrebbero accompagnato al Valentino lo show dell'Eurovision al Pala Olimpico. E invece, arrivati a metà strada lungo il cartellone di appuntamenti torinesi, la sensazione è che pubblico e organizzatori veleggiano verso una pagella decisamente positiva.

Nessun rifiuto

Il mattino "dopo" gli show serali (quelli delle code e, in alcuni casi, delle transenne scavalcate) è uno spettacolo rassicurante. Le operazioni di pulizia hanno fatto il proprio dovere: cestini in ordine e non un rifiuto fuori posto lungo tutto il perimetro del Villaggio. E non ci sono nemmeno atti di vandalismo, a parte qualche striscione strappato forse più dalla curiosità che dalla volontà di fare danni.