Cascinette, vandali distruggono una scuola nella notte: rubati anche i soldi per le gite

Una scuola messa a soqquadro dai vandali (forse due minorenni su cui si concentrano i sospetti dei carabinieri), ma accanto ai danni anche la beffa: sono spariti i soldi che sarebbero serviti per finanziare le gite di fine anno dei ragazzi.



Succede a Cascinette, un piccolo Comune non distante da Ivrea. I responsabili di questo gesto sono riusciti a introdursi all'interno della struttura scolastica forzando una porta a vetri e poi si sono accaniti su tutto quello che hanno trovato: hanno tagliato cavi per la connessione Web, strappato quadri dalle pareti e messo tutto sottosopra. Fino al furto dei risparmi per le gite.



Due estintori sono stati completamente svuotati nei locali utilizzati per la mensa e alcuni medicinali sono stati sparsi nei corridoi.



A darne l'annuncio, tramite un post su Facebook, il sindaco Davide Guarino. Che ha anche sottolineato come circa 40 volontari si siano subito messi al lavoro per porre rimedio. Mentre le forze dell'ordine indagano per accertare le responsabilità.