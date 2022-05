La musica continua dopo l'Eurovision: domani il concerto di Madame, tutto sold out

La musica non si ferma a Torino e dopo il successo di Eurovision, proseguono gli appuntamenti con i grandi concerti.

Si parte domani, martedì 17 maggio, con Madame, la cantautrice veneta, autrice di brani come "Voce" con cui ha partecipato all'edizione 2021 del Festival di Sanremo e il successo estivo "Marea", calcherà il palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale. Il live per il suo “Madame in tour”, è già andato tutto sold out. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour ha visto diverse date rimandate, fra cui quella torinese.

L'artista infatti avrebbe dovuto già esibirsi il 16 dicembre 2021, ma il tutto è stato posticipato a causa della pandemia. Domani sera la data sarà recuperata. Dopo la tappa torinese, Madame sarà a Roma all'Atlantico Live.