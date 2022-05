Bardonecchia, una giornata di pulizia dei sentieri: appuntamento il 22 maggio

La giornata ecologica inizierà alle 9.00 con la riunione operativa in piazza Europa 8, sede del CAI, durante la quale verranno definite nel dettaglio le aree di competenza dei numerosi gruppi coinvolti e distribuite cesoie, rastrelli, guanti, sacchetti, seghetti, e materiale vario necessario per la raccolta di cartacce, bottiglie, vetri, pezzi di metallo, lattine, plastica e rifiuti di ogni genere abbandonati.

“Come amministratori – dice Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia – siamo molto contenti e diamo volentieri il nostro patrocinio a manifestazioni come queste che, oltre a dare concretezza al senso civico, testimoniano il profondo e diffuso amore per il Paese da parte delle varie associazioni operanti sul territorio. Così dopo l’evento promosso giovedì 12 maggio dalla Colomion spa con protagonisti gli studenti delle scuole medie inferiori, domenica 22 tocca ai residenti, ai turisti e ai villeggianti, provvedere sotto l’egida del CAI, a ripulire il territorio. Senza trascurare che lunedì 23 maggio gli alunni delle scuole elementari, accompagnati dai loro insegnanti, saliranno a Pian del Colle per piantare gli alberelli che hanno addobbato le vie del Paese durante le festività natalizie. A tutti un sentito grazie”.

“Siamo soddisfatti che la giornata di pulizia sentieri sia ormai diventata rituale – dice Agnes Dijaux, vice presidente della sezione di Bardonecchia del Club Alpino Italiano – e rappresenta un momento molto importante per il territorio; permette di dedicare attenzioni per la sua valorizzazione, da parte di numerose associazioni attente alle condizioni ambientali: non è solo un giorno di “pulizia”, ma sarà anche un momento di educazione, di responsabilità per capire le necessità del territorio oltre alle condizioni in tempo reale su una rete di sentieri di centinaia di chilometri”.