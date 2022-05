Fast & Furious arriva a Torino: dopo le auto d'epoca di Scamarcio, lungo il Po rombano i motori più famosi di Hollywood

Se ieri Riccardo Scamarcio e la sua troupe, in corso Moncalieri, utilizzavano alcune vetture iconiche degli anni Settanta e Ottanta, la prossima settimana romberanno motori ben diversi, sempre nella zona di Torino che abbraccia il letto del Po.

Come da indiscrezioni di alcune settimane, fa, infatti arriva la conferma che da martedì 24 maggio la città della Mole sarà il set per girare alcune scene del decimo capitolo della saga di Fast & Furious: "Fast X", per la precisione.

Una cinepresa "in salotto"

Una "carovana" che prenderà posto (fino al 6 giugno) nelle principali vie, piazze e ponti torinesi (Piazza Crimea e Corso Fiume, Ponte Umberto I, Ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po, Via Roma e Largo IV Marzo). Non saranno scene "tranquille", anzi: saranno ad alto contenuto d'azione e coinvolgeranno alcuni tra i migliori stuntman professionisti specializzati in inseguimenti.

Un ospite di grande prestigio per la città che ha dato i natali al cinema, per un franchise che ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e che è interpretato da star globali come Vin Diesel, Chris "Ludacris" Bridges, Charlize Theron, John Cena e Jason Momoa.

Da Londra a Torino: una carovana di 400 persone

Attualmente la troupe sta girando a Londra, mentre in Italia sono già state girate due settimane a Roma. Sotto la Mole si girerà per 10 giorni in tutto, coinvolgendo una "macchina" da 400 persone circa (5 volte superiore alla media), oltre a più di 100 professionisti locali che da mesi stanno collaborando alla ricerca delle location insieme alla Film Commission e al Comune.