Eurovision, si smonta il villaggio. E i "cacciatori" di souvenir sono già entrati in azione [FOTO]

Il primo bullone ha cominciato ad allentarsi appena si sono spenti i riflettori della serata di sabato. Ma la macchina di "smontaggio" di Eurovision 2022 prosegue senza sosta, a piazza d'Armi.

Nella mattinata di martedì, a oltre 48 ore dalla conclusione dell'evento, sono ancora evidenti le tracce della kermesse, ma il lavoro procede spedito, con tanti operai occupati a riportare il polmone verde di Santa Rita allo stato originale.

Ma se la passerella sospesa è ormai "nuda" e dimezzata, mentre si lavora allo smantellamento del palco dove la Rai faceva le dirette con i suoi commentatori (Cristiano Malgioglio in primis), l'elemento più curioso è che i cacciatori di souvenir hanno già concluso il loro compito.

Percorrendo l'alta staccionata di metallo che per una settimana e più ha isolato lo spazio riservato a media e delegazioni, si nota subito che, a intervalli regolari, mancano alcuni drappi utilizzati a copertura. Una scansione non casuale, visto che i superstiti sono tutti quelli con i marchi degli sponsor. Chi è sparito è il drappo in cui compariva il marchio di Eurovision, l'icona che passerà alla storia (e nelle bacheche dei collezionisti).

In molti casi sono stati staccati tutti i teloni, in altri l'operazione è rimasta a metà e non è andata a buon fine. Ma c'è pure chi, armato di pazienza e forbici, ha letteralmente ritagliato il marchio con il cuore tricolore, portandoselo via.