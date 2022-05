Teneva in casa due zanne di elefante, scoperto e denunciato

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Mirafiori, a seguito di attività info-investigativa hanno sequestrato due zanne di elefante alte circa due metri e del peso di 30 kg ciascuna. Le zanne, ognuna del valore stimato di 60000 euro, sono state trovate presso il domicilio di un cittadino residente a Torino.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà in quanto avrebbe violato la normativa italiana sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione che disciplina per l’Italia la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 (CITES) che garantisce che le specie di fauna o fauna protette non siano assoggettate a sfruttamento a causa del commercio illegale.