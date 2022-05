Approvata la nuova legge urbanistica regionale. Nicco: "Meno burocrazia". Il Pd: "Una legge che apre alla speculazione"

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la nuova legge sulle Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia. Il testo è stato firmato dai consiglieri regionali Davide Nicco e Valter Marin.

Spiega Nicco: "Finalmente il Piemonte va incontro alle richieste di tanti cittadini e amministrazioni comunali. La nuova norma semplifica molte procedure burocratiche per i privati e per i Comuni in materia di varianti urbanistiche. Facilita il recupero a fini abitativi di parti edilizie sottoutilizzate come sottotetti e piani terreni a pilotis. Consente il trasferimento di cubature senza incrementi di carico urbanistico, la cosiddetta 'decostruzione'. E soprattutto incentiva il contenimento del consumo di nuove aree e di suoli verdi a vantaggio del recupero di aree già compromesse o dismesse". Punto, quest’ultimo, determinante anche nella scelta della collocazione di grandi opere come i nuovi ospedali dell’Asl To5 e di Ivrea.

La nuova legge consente fra l’altro il recupero come spazi abitabili dei sottotetti finora non ammessi per motivi di altezza. Snellisce pratiche burocratiche quali varianti minori ai piani regolatori, che in precedenza ogni Comune doveva portare all’esame della Regione con conseguenti lungaggini burocratiche e ora diventano invece automatiche. Consente il recupero dei piani terra degli edifici a pilotis (fatte salve naturalmente tutte le verifiche idrogeologiche) per ricavarne nuovi locali abitabili. Consente lo spostamento di cubature edificabili da un’area all’altra di un Comune senza varianti al piano regolatore. E rende concretamente attuabili le politiche di contenimento nel consumo di nuovi suoli.

Non proprio entusiaste della nuova legge le opposizioni: "Si annunciano semplificazioni in materia edilizia ma, in realtà, si dà il via libera a una deregolazione delle norme in materia che rischia di aprire a speculazioni e ricorsi giudiziari il sistema edilizio piemontese", spiega il Pd. "L'idea di incentivare le ristrutturazioni per salvaguardare il suolo vergine è positiva ed era già alla base della legge 16/2018. Per questo abbiamo fino all’ultimo lottato per migliorarla. Ma bisogna porre dei paletti: non possiamo pensare di consentire il recupero a fini abitativi di locali alti 2 metri. Non ha senso prevedere che si possa abbassare fino a 2,40 metri o 2,20 metri le altezze delle abitazioni se costruite prima del 1975: si sta aprendo a speculazioni che nulla hanno a che fare col recupero edilizio".

"La legge sull’edilizia voluta dal centrodestra – proseguono gli esponenti dem – è un 'liberi tutti', una legislazione sul modello di quella degli anni ’60 e ’70 che ha contribuito a creare disastri ambientali che continuiamo a scontare. Per questo continueremo, in ogni sede possibile, a batterci per preservare il nostro patrimonio naturale e il paesaggio, a lottare contro il consumo sconsiderato del suolo, a chiedere che le aree industriali dismesse vengano riconvertite. Continueremo a opporci a tutti quei progetti che mettono a rischio l’ambiente”.