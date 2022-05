Marco Tilelli nominato Coordinatore del Pd della Zona Ovest di Torino

"Ringrazio i Segretari dei Comuni della Zona Ovest per avermi affidato questo importante incarico. Un ringraziamento particolare va a Dario Lorenzoni per quanto fatto fino ad oggi in qualità di Coordinatore uscente della Zona. La Zona Ovest di Torino per il Partito Democratico rappresenta una grande Comunità di iscritti e militanti ed esprime da decenni diversi Sindaci ed Amministratori locali di assoluto valore, capaci competenti e radicati sul territorio", sono state le prime parole di Tilelli.

"Il mio lavoro punterà sul valorizzare tutte queste risorse, rafforzare "il fare rete" tra i vari Circoli, dando sostegno ai Circoli più piccoli, ed, infine, puntare a tornare ad amministrare importanti Comuni come Rivoli, Venaria Reale e Pianezza. Il primo obiettivo, fondamentale per il Partito Democratico della nostra Zona, sarà quello di avere Emanuele Gaito Sindaco di Grugliasco il prossimo 12 giugno".