Domenica la festa della Brigata Alpina Taurinense, a Rivoli celebrazioni e concerto della Fanfara

Il Reggimento Logistico “Taurinense” celebrerà, domenica 22 maggio, la festa di Corpo con una giornata ricca di eventi in cui verranno ricordati i fatti d’arme che, nel corso della Grande Guerra, videro protagonisti gli Autieri dell’Arma Trasporti e Materiali.

La ricorrenza è legata alla Battaglia degli Altipiani che, nel maggio del 1916, consentì di arrestare le truppe austro-ungariche proiettate verso la pianura veneta per aggirare il dispositivo italiano. La delicata operazione ebbe successo grazie al contributo determinante degli Autieri, che seppero trasferire in brevissimo tempo, dal fronte dell’Isonzo a quello degli Altipiani, migliaia di soldati e materiali.

Durante la giornata di domenica 22 maggio la caserma “Ceccaroni”, sede del Reggimento Logistico “Taurinense”, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 15.

Qui sarà possibile visitare una mostra statica di mezzi ed equipaggiamenti e le “Sale della Memoria”, dove negli anni tra il 1941-1942 e tra il 1943-1945 vennero imprigionati i partigiani italiani. Le celebrazioni proseguiranno alle 17 presso il piazzale “Mafalda di Savoia” del Castello di Rivoli, dove la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” si esibirà in un concerto che sarà fruibile da tutta la cittadinanza.

Il tutto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative e celebrazioni che hanno visto protagonisti tutti i Reggimenti Alpini d’Italia per la ricorrenza del 150° Anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine e del 70° Anniversario della Costituzione della Brigata Alpina “Taurinense”.

All’evento presenzieranno il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, il Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata Nicola Piasente, il Comandante del Reggimento Logistico “Taurinense”, Colonnello Giuseppe De Luca e le Associazioni Nazionali Alpini dei comuni di Rivoli, Alpignano, Pianezza e Collegno.

“Questa manifestazione assume significato ed importanza per tutti, per gli Alpini in armi , per quelli in congedo e per tutti coloro che credono nei valori della nostra Nazione – afferma il Sindaco Andrea Tragaioli - Gli Alpini si sono distinti con il coraggio ed il loro valore più volte nella storia d’Italia grazie all’impegno ed allo spirito di corpo. Sono parte del nostro patrimonio e della nostra ricchezza ed è un onore condividere con le Forze che saranno presenti, questi festeggiamenti nella Città di Rivoli”.